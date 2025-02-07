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  4. İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı!

İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin dün akşamki son bölümünde Azem'in eşi Hande'nin nasıl öldüğü ortaya çıkarken dizinin izleyicileri dün akşamki bölüme isyan etti.

İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisi dün akşamki bölümüyle sosyal medyaya damgasını vurdu.

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İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! - Resim: 2

Dizide uzun zamandır merak edilen Azem'in eşi Hande'nin nasıl öldüğü, Azem'in neden cezaevine girdiği ortaya çıktı. İki sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide 31 bölümlük sır deşifre olurken izleyici büyük tepki gösterdi.

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İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! - Resim: 3

Azem, doğum günün ardından çocuklarıyla bir araya geldi. Annelerinin nasıl öldüğünü ve neden cezaevine girdiğini anlattı.

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İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! - Resim: 4

Ancak İnci Taneleri'nde ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri pek tatmin etmedi.

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