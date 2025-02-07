İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin dün akşamki son bölümünde Azem'in eşi Hande'nin nasıl öldüğü ortaya çıkarken dizinin izleyicileri dün akşamki bölüme isyan etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisi dün akşamki bölümüyle sosyal medyaya damgasını vurdu.
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Dizide uzun zamandır merak edilen Azem'in eşi Hande'nin nasıl öldüğü, Azem'in neden cezaevine girdiği ortaya çıktı. İki sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide 31 bölümlük sır deşifre olurken izleyici büyük tepki gösterdi.
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Azem, doğum günün ardından çocuklarıyla bir araya geldi. Annelerinin nasıl öldüğünü ve neden cezaevine girdiğini anlattı.
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Ancak İnci Taneleri'nde ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri pek tatmin etmedi.
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