İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü olay olan dans performansı için dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde 'İnci Taneleri' dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.
Şenol Sönmez‘in yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.
'İnci Taneleri' dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Hem dizideki karakteri hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklamalar geldi.