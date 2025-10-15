İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu
Ekranların sevilen yapımlarından İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, bu sefer de iddialı kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.
'İnci Taneleri' dizisinde 'Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Bir yıldır Dj Artz lakabı ile tanınan Efe Çelik ile aşk yaşayan Ergüçlü, Instagram hesabından zaman zaman aşk pozları da paylaşıyor.
Hazar Ergüçlü son olarak sevgilisiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarırken, o anları video alıp "Maşallah deyin" notuyla yayınlamıştı.
Önceki gün muhabirlerle sohbet eden Hazar Ergüçlü, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna "Evlilik doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" diye cevap vermiş, "Efe Çelik doğru isim mi?" sorusuna ise "Bence doğru" demişti.
