İnci Taneleri'nin minik Ayça'sı ödül törenine damgasını vurdu
Kanal D'nin sevilen dizilerinden İnci Taneleri'nde Ayça karakterine hayat veren güzel oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi 26. Sadri Alışık Ödül Gecesi'ne tarzıyla damgasını vurdu.
Kanal D'nin BKM imzalı dizisi "İnci Taneleri" 44. bölümle sezon finali yapmıştı.
Hayranları İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu için geri sayıma devam ederken dizide Ayça karakterine hayat veren güzel oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, 26. Sadri Alışık Ödül Gecesi'nde ortaya çıktı.
Henüz 16 yaşında bir genç kız olan Ülkü Hilal Çiftçi, 26. Sadri Alışık Ödül Gecesi için tercih ettiği siyah pantolon ve siyah askılı bir bluz ile hayranlarından da tam not aldı.
Kombinini büyük bir kemer ve çoklu kolyeler ile tamamlayan Çiftçi, geceden karelerini peş peşe yayınladı. .
