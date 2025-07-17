İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, yaz pozlarıyla göz kamaştırdı

‘YILMAZ ERDOĞAN’LA KARŞILIKLI OYNAMAK BÜYÜK LÜKS’

Yılmaz Erdoğan’la aynı sette olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan oyuncu sözlerine şöyle devam etti: En iyilerinden biriyle hem yazdığı hem oynadığı bir işte çalışmak çok heyecan verici. Onunla karşılıklı oynamak ve kaleminden çıkan bir karakteri canlandırmak büyük bir lüks. Böyle bir yazarın bana inanıp bir karakter emanet etmesi ve benim bunu hakkıyla yerine getirebilmem çok büyük bir gurur.