İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, yaz pozlarıyla göz kamaştırdı
İnci Taneleri dizisinin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, bu sefer yaz pozlarıyla adından söz ettirdi.
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Semiramis karakterine hayat veren ekranların zarif ve güçlü yüzü Bestemsu Özdemir, yaz pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İnci Taneleri’yle geniş bir izleyici kitlesini etkileyen başarılı oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
‘BAŞKA HİÇBİR MESLEĞİ YAPAMAZMIŞIM’
Kendi hikayesini, kariyer yolculuğunu ve hayata bakışını paylaşan Özdemir, içtenliği ve duru ifadesiyle fark yaratıyor. Moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa yönelen Özdemir, bu geçişin hayatındaki yeriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Oyunculuk aklımda yoktu. Hayatın bana yaptığı en güzel sürpriz oldu. Şimdi düşünüyorum da başka hiçbir mesleği yapamazmışım gibi geliyor.
‘ÇOK PROFESYONEL BİR EKİPLE ÇALIŞTIM’
İnci Taneleri kadrosuna sonradan dahil olmasına rağmen hiç zorluk yaşamadığını belirten oyuncu şöyle konuştu: Sonradan dahil olmak, dizi devam ederken katılmak başka bir şey ama yeni sezonda dahil olmak bambaşka bir şey. Candan, tatlı ve çok profesyonel bir ekiple çalıştım. O yüzden hiç böyle bir zorluk yaşamadım.
‘YILMAZ ERDOĞAN’LA KARŞILIKLI OYNAMAK BÜYÜK LÜKS’
Yılmaz Erdoğan’la aynı sette olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan oyuncu sözlerine şöyle devam etti: En iyilerinden biriyle hem yazdığı hem oynadığı bir işte çalışmak çok heyecan verici. Onunla karşılıklı oynamak ve kaleminden çıkan bir karakteri canlandırmak büyük bir lüks. Böyle bir yazarın bana inanıp bir karakter emanet etmesi ve benim bunu hakkıyla yerine getirebilmem çok büyük bir gurur.