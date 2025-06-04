İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'den yıllar sonra gelen itiraf
Son olarak İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakterini canlandıran güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, "Leydi Di" filmindeki Maya rolüyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken Saba Tümer'in programında yaptığı ihanet itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Bestemsu Özdemir Saba Tümer'in YouTube programında yaptığı ihanet itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlattı.
Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:
Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı, "Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. 'Ben sabah eve gelmek istiyorum' dedi. Sabah üçte arkadaşım aradı, benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.'"
Bu telefonun ardından sevgilisinin gerçekten otelde olup olmadığını anlamak için harekete geçtiğini söyleyen Özdemir, yaşadığı yüzleşmeyi şöyle anlattı: