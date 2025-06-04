İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'den yıllar sonra gelen itiraf

Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:

Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı, "Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. 'Ben sabah eve gelmek istiyorum' dedi. Sabah üçte arkadaşım aradı, benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.'"