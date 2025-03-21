İnci Taneleri'nin son bölümüne damga vuran sahne

'SENİN KADAR HİÇ KİMSEYİ SEVMEDİM'

Heyecanlı bir bölümle ekrana gelen dizide duygusal anlar yaşandı. Yıllardır evlat özlemi çeken Azem sonunda çocuklarına kavuşmuştu. Yaşanılan sıkıntılar nedeniyle baba evlat yakınlığı kuramayan Azem'le çocukları arasında buzlar eridi. Azem, Cihan'ı sakinleştirmek için Nehir'den yardım istedi ve özlemle kızına sarıldı. Nehir'in Azem'e ilk kez 'Baba' demesi izleyiciyi derinden etkiledi. Azem'in Nehir ve Cihan'a sarıldığı sahnelerde duygusal anlar yaşandı. O anlara merhum sanatçı Müslüm Gürses'in sesinden 'Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim' parçası eşlik etti. İzleyici gözyaşlarına boğuldu.

İnci Taneleri perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.