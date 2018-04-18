SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN ERKEN SEÇİM İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Nisan 2018 10:30

İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

Skripal'in zehirlenmesi ile karşı karşıya gelen İngiltere-Rusya cephesinde yeni bir kriz daha çıktı. (Takvim)

1/ 9
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

İngiliz yetkililer "Dünya Kupası'nda İngiliz futbolcular, Rus kadınların yakın ilgisi altında olacak. Birisi bu tuzağa düşerse önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi vermiş oluruz" dedi


2/ 9
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcularını Dünya Kupası süresince halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.


3/ 9
İngiliz futbolculara Rusya'da 'güzel kadın' uyarısı!

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında bilgisayar korsanlarının saldırısından çekinen FA, futbolcuların ve teknik ekibin kişisel bilgilerinin yanı sıra taktik ve tıbbi içerikli takıma ait bilgilerin ele geçirilmesi tehlikesine dikkati çekti.


4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM