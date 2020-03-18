İngiliz Kraliyet Ailesine koronavirüs şoku

"ÖNLEM ALINDI" Şimdi başta ailesi olmak üzere herkes Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın da koronavirüse yakalanmış olabileceği şüphesinde. Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle'a yakın kaynaklar çiftin bu konuda bilinçli olduğunu ve önlem aldığını belirtiyor.