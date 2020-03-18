İngiliz Kraliyet Ailesine koronavirüs şoku
Bu ayın ilk günlerinde önceden planlanmış kraliyet görevlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatına veda eden Prens Harry eşiyle birlikte Kanada'ya gitti. Üstelik de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sınırları kapatma kararından çok kısa bir süre önce.
Bu ayın ilk günlerinde önceden planlanmış kraliyet görevlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatına veda eden Prens Harry eşiyle birlikte Kanada'ya gitti. Üstelik de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sınırları kapatma kararından çok kısa bir süre önce.
HAMİLTON İLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER SERGİLEMİŞTİ Fakat, Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması şüpheleri gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti.
TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI Hamilton da daha önce başka bir etkinlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncu İdris Elba ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie ile birlikte yer almıştı.