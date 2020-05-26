Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf
Survivor yarışmacılarıyla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınında 3 milyon kişi tarafından izlenerek dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Survivor seçmeleri için aylarca yaptıkları çalışmaların sonucu aldıklarını belirten Ilıcalı, dünya rekoru kırmayı beklemediğini de söyledi.
Survivor yarışmacılarıyla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınında 3 milyon kişi tarafından izlenerek dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Survivor seçmeleri için aylarca yaptıkları çalışmaların sonucu aldıklarını belirten Ilıcalı, dünya rekoru kırmayı beklemediğini de söyledi.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları; "Bu sene Survivor'da ciddi derecede casting (rol dağıtımı) çalışması var bence. Aylar süren seçmeler bizi oldukça yordu ama sonunun da böyle güzel olması ayrı bir mutluluk. Tahmin ediyorum, 3 ay sırf seçme yaptık. 3 ay boyunca yarışmacı eledik. En son finalde de o kadar güzel bir ünlüler - gönüllüler kurduk ki, zaten giderken bir şeyler hissediyorduk aslında.
Yani birbirinden farklı tipler ve mozaiği tamamlayan tipler vardı. Bu kadar renkli isimlerden de ortaya güzel bir proje çıkması çok da sürpriz değil aslında. Ama seyircimiz burada tabii ki bence yeniliğe ve farklılığa ayrı bir ilgi gösterdi"
"3 MİLYON İZLENMEYİ BEKLEMİYORDUM" "Yıllardır Instagram hesabım var ama son 2-3 aydır özellikle ilgi duyuyorum. Çünkü bizim için dijital medya çok önemli ve Survivor'ın da açıkçası dijitalde yaşanması bizi çok mutlu etti. Bu sene ilk defa televizyonla dijitali birleştirip, Survivor projesine başka bir şekilde yaklaştık. Buradaki en önemli konu da açıkçası bu rekordu. Bu rekordan önce de 1 milyon rekorunu kırdık ama yanlışlıkla kırdık. Yani 1 milyon Türkiye rekoruymuş."