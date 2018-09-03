Instagram fenomeni güzel manken ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Avustralyalı Instagram fenomeni Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatkında ölü bulundu.
Instagram’da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in Yunanistan’ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.
Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara’nın, ‘Mayan Queen IV’ isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi.
Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara’nın da Yunanistan’da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.