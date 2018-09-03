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  3. 03 Eylül 2018 09:26

Instagram fenomeni güzel manken ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Avustralyalı Instagram fenomeni Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatkında ölü bulundu.

Instagram fenomeni güzel manken ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Instagram’da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in Yunanistan’ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.

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Instagram fenomeni güzel manken ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara’nın, ‘Mayan Queen IV’ isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi.

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Instagram fenomeni güzel manken ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara’nın da Yunanistan’da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.

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Instagram fenomeni güzel manken ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Yunan polisi, cesedi yatın arka kısmında bulunan genç kadının ölümüyle ilgili cinayet soruşturması açtı.

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