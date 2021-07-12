Instagram'dan ilk kez duyurdu: Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım sevgili mi?
Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, "Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor" iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
'Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım ilişki yaşıyor' iddiaları, ikilinin yan yana fotoğrafları ortaya çıkınca sosyal medyaya bomba gibidüştü. Hadise ile evlilik hzırlığı yaparken anişden ayrılmalarının üzerinden günler geçmesine rağmen beraber oldukları iddiasına Instagram'dan yanıt verdi.
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Ünlü manken Çağla Şıkel'in, oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Şıkel, çok konuşulan dedikodu sonrasında beklenen açıklamayı yaptı
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Geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.
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İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Çiftin dün de Urla'da baş başa yemek yediği anlar ortaya çıktı.
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