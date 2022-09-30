Instagram'ın paylaşım başına en çok kazanan ünlüleri! Zirvedeki ismin tek paylaşımı 45 milyon TL!
Sosyal medyanın en güçlü oyuncularından Instagram ünlülere dudak uçuklatan bir kazanç da sunuyor. Zirvede ise paylaşım başına 45 milyon TL kazanan bir ünlü var.ç
Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir platformu haline geldi. Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor. Bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon doları buluyor.
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Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasıyla paylaştı.
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Instagram’da paylaşım başına en çok para kazanan ünlüler listesi şöyle:
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Kendall Jenner
Takipçi: 237 milyon
Paylaşım Başına Gelir: 1,290,000 dolar
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