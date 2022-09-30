Instagram'ın paylaşım başına en çok kazanan ünlüleri! Zirvedeki ismin tek paylaşımı 45 milyon TL!

Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir platformu haline geldi. Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor. Bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon doları buluyor.