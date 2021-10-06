İnternetten tanıştığı adamın evine giden kadın hayatının şokunu yaşadı
İnternetten tanıştığı adamın evinde giden 22 yaşındaki kadın, salonda karşılaştığı korkunç manzara karşısında dehşete düştü.
Sosyal medyada 'yourbrat' kullanıcı adıyla aktif olan Amerikalı genç kadın, geçtiğimiz günlerde başına gelen korkunç olayı TikTok'ta paylaşarak gündem oldu.
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22 yaşındaki kadın, 8 ay önce ciddi bir ilişkisi bitince internetteki arkadaşlık uygulamaları üzerinden insanlarla tanışmaya başlamış.
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Genç kadın olayı şu şekilde anlatıyor: Uzun süreli ilişkim sona erince herkes gibi internette insanlarla konuşmaya karar verdim. Sonra o mecrada epey nazik ve tatlı bir adamla tanıştım. Konuşurken çok iyi anlaştık, sonra da görüşmeye karar verdik.
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"Ciddi bir ilişki istemediğimi ona söylediğimde tamam diyerek anlayışla karşıladı, o yüzden bu konuda anlaştığımızı düşünüyordum. Ama belli ki anlaşamamışız."
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