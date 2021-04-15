İpek Filiz Yazıcı aşkını ilan etti
Uzun süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den ilk paylaşım geldi.
Uzun süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den ilk paylaşım geldi.
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Ufuk Beydemir'in yeni yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı, fotoğrafın altına "İyi ki doğmuş " notunu düştü ve kalp emojisi koydu.
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Beydemir ise bu yoruma "Teşekkürler hanımefendi " sözleriyle karşılık verdi.
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İki ismin de paylaşımlarında kalp emojisi kullanmaları aşk iddialarını doğruladı.
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