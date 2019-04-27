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  3. 27 Nisan 2019 17:05

İpek Tanrıyar gelen tepkilere yanıt verdi

28 Nisan'da Murat Evler ile dünyaevine girmeye hazırlanan İpek Tanrıyar geçtiğimiz günlerde düzenlediği kına gecesiyle gündem olmuştu. Kına gecesi mekanına atla gelen Tanrıyar müstakbel eşi Murat Evler'i kaftanının eteğini öperek kar

İpek Tanrıyar gelen tepkilere yanıt verdi

İpek Tanrıyar, geçen günlerde yapılan kına gecesinde müstakbel eşinin giydiği kaftanının eteğini öptüğü için gelen tepkilere şu yanıtı verdi:

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İpek Tanrıyar gelen tepkilere yanıt verdi

"Ülkede çocuk tecavüzleri, kadın tacizleri varken benim etek öpmem konuşuluyor. O bir mizansendi, konseptin parçası.

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İpek Tanrıyar gelen tepkilere yanıt verdi

'VİZYONSUZ İNSANLAR' Ayrıca eşimin eteğini de öperim ayağına da öperim, bundan kime ne. Maalesef vizyonsuz insanlar bunu ciddiye alıp konuştular."

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İpek Tanrıyar gelen tepkilere yanıt verdi

'DÖNÜP KENDİ İÇLERİNE BAKSINLAR' "Bana 'yazıklar olsun' diyorlar, ben de onlara diyorum. İnsanın hayatında böyle geceler bir kez oluyor, herkes saygı duymalı. Dönüp kendi içlerine baksınlar."

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