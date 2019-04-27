İpek Tanrıyar gelen tepkilere yanıt verdi
28 Nisan'da Murat Evler ile dünyaevine girmeye hazırlanan İpek Tanrıyar geçtiğimiz günlerde düzenlediği kına gecesiyle gündem olmuştu. Kına gecesi mekanına atla gelen Tanrıyar müstakbel eşi Murat Evler'i kaftanının eteğini öperek kar
İpek Tanrıyar, geçen günlerde yapılan kına gecesinde müstakbel eşinin giydiği kaftanının eteğini öptüğü için gelen tepkilere şu yanıtı verdi:
"Ülkede çocuk tecavüzleri, kadın tacizleri varken benim etek öpmem konuşuluyor. O bir mizansendi, konseptin parçası.
'VİZYONSUZ İNSANLAR' Ayrıca eşimin eteğini de öperim ayağına da öperim, bundan kime ne. Maalesef vizyonsuz insanlar bunu ciddiye alıp konuştular."