İrem Derici aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin ''At gibi aşığım'' dediği yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Yoğun konser maratonu devam eden şarkıcı İrem Derici, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ''At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim'' ifadelerini kullanan Derici'nin kiminle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi.
35 yaşındaki İrem Derici'nin gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdığı ileri sürüldü.
Sosyal medya hesaplarından aynı kahvaltı sofrasını paylaşan Derici ve Işıktutan'ın aşk yaşadığı iddia edildi.
ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.