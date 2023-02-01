İrem Derici aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı

Yoğun konser maratonu devam eden şarkıcı İrem Derici, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ''At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim'' ifadelerini kullanan Derici'nin kiminle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi.