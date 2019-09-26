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  3. 26 Eylül 2019 10:35

İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu

Dansçısı Ataberk Özdene ile sessiz sedasız yollarını ayırmasının ardından bir süredir yalnız olan İrem Derici sürpriz bir aşka yelken açtı. Derici'nin Atina'da düet çalışması yaptığı Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile arka

İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu

21 yaşındaki dansçısı Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, yeni aşkı komşuda buldu.

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İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina'ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.

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İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu

MÜZİK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAKINLAŞTILAR Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan İrem Derici ile Argiros'un arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi.

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İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu

ROMANTİK BİRLİKTELİK İki şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bu romantik beraberliğin sinyallerini veriyor.

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