İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu
Dansçısı Ataberk Özdene ile sessiz sedasız yollarını ayırmasının ardından bir süredir yalnız olan İrem Derici sürpriz bir aşka yelken açtı. Derici'nin Atina'da düet çalışması yaptığı Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile arka
21 yaşındaki dansçısı Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, yeni aşkı komşuda buldu.
Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina'ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.
MÜZİK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAKINLAŞTILAR Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan İrem Derici ile Argiros'un arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi.