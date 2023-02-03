İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor''

Mutluluğu yüzüne yansıyan şarkıcı, Işıktutan'la birlikteliği için şunları söyledi: "Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp 'anne, kızın aşık oldu' yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni."