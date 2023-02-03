İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor''
Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Derici, ilk adımı kendisinin attığını söyledi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Derici, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Derici, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
"BEN ATAKAN'A 2020'DE MESAJ ATMIŞIM"
Bir hafta önce başlayan mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Derici, Işıktutan ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve çok iyi biri olduğunu söyledi.
Mutluluğu yüzüne yansıyan şarkıcı, Işıktutan'la birlikteliği için şunları söyledi: "Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp 'anne, kızın aşık oldu' yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni."
PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın aşkı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. İkili aynı kahvaltı sofrasını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.