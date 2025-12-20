  1. Anasayfa
  4. Ünlü şarkıcı bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyorlar!

İrem Derici bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyorlar!

"Aradığım aşkmış" dediği ve kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu'yla nikah masasına oturmaya hazırlanan İrem Derici nikah tarihini açıkladı.

Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukcu ile ayrıldığı öne sürülmüştü.

Bu ayrılık iddialarından kısa bir süre önce ise Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'nin Kunukçu ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı bile iddia edilmişti. 

Ancak bu ayrılık iddialarını yalanlayan çift evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. 

İrem Derici, "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" diyerek yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

