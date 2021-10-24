İrem Derici Cem Belevi ile aşk iddialarına noktayı koydu
Son günlerde yeni şarkısı Affeder mi Aşk Bizi ile büyük çıkış yakalayan İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk iddialarına yanıt verdi.
Son günlerde yeni şarkısı Affeder mi Aşk Bizi ile büyük çıkış yakalayan İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşıyor mu sorusu magazin basınında konuşulurken Derici, bu soruya cevap verdi.
1 / 6
Son dönemde şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadıkları iddia edilen İrem Derici, önceki akşam Serdar Ortaç’ın konserinde objektiflere yansıdı. İrem Derici, hakkında çıkan aşk iddialarına kaçamak cevap verdi.
2 / 6
Serdar Ortaç dün akşam Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Söylediği şarkılarla sevenlerini eğlendiren Serdar Ortaç’ı dinlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı.
3 / 6
Son dönemde verdiği konserlerle sık sık gündeme gelen İrem Derici, dün akşam Harbiye’de objektiflere yansıdı.
4 / 6