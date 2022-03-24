İrem Derici ile Cem Belevi aşkı kısa sürdü! Derici'den zehir zemberek paylaşım
Cem Belevi ile İrem Derici çiftinden kötü haber geldi. İkili aşk fotoğraflarını kaldırıp, birbirini takip etmeyi bıraktı.
İlişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi ile geçtiğimiz gün Hollanda'ya gitti. Amsterdam da aşk tazeleyen ünlü çift tatilden renkli karelerini takipçileriyle paylaştı.
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‘Her şey yolunda’ mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü.
Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
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İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı.
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İrem Derici’nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı.
Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.
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