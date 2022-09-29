İrem Derici iptal edilen konseri hakkında konuştu
Yaz sezonunda konserleri ve açıklamaları ile gündeme gelen İrem Derici, iptal olan Elazığ Konseri hakkında konuştu.
İrem Derici 30 Eylül'de Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali'nde sahneye çıkacaktı.
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Ancak bazı sivil toplum kuruluşları 'halkın manevi değerlerine uygun olmadığı' gerekçesiyle konseri iptal ettirdi.
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Sosyal medyada geçen aralıkta Elazığ'da verdiği konseri paylaşan Derici yaptığı açıklamada "Ben sanatçıyım! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim" dedi.
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İrem Derici daha önce katıldığı bir programda "Ben ilgi manyağıyım" demiş ve "Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?" sorusuna şu cevabı vermişti:
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