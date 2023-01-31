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İrem Derici ''Memenin gücü'' deyip paylaştığı fotoğrafla olay oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici "Memenin gücü" diyerek paylaştığı kare ile gündeme geldi.

İrem Derici ''Memenin gücü'' deyip paylaştığı fotoğrafla olay oldu - Resim: 1

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici yine gündem oldu. Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.

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İrem Derici ''Memenin gücü'' deyip paylaştığı fotoğrafla olay oldu - Resim: 2

Dua Lipa’nın geçtiğimiz Grammy gecesinde giydiği Versace imzalı elbisenin neredeyse aynısını Tolga Çam, İrem Derici için dikip, hazırladı.

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İrem Derici ''Memenin gücü'' deyip paylaştığı fotoğrafla olay oldu - Resim: 3

İki şarkıcı için "Hangisine çok yakışmış?" anketi düzenlendi. İrem Derici bu anketi hemen paylaşıp "Bana daha çok yakıştı meme gücü" yorumunda bulundu.

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İrem Derici ''Memenin gücü'' deyip paylaştığı fotoğrafla olay oldu - Resim: 4

İşte o paylaşım...

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