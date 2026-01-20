İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın''
Her açıklamasıyla olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanacağını duyurdu.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, her kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir süredir DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile aşk yaşayan Derici, evlilik yolunda ilk adımı atıyor.
38 yaşındaki İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük Melih Kuncukçu ile nişanlanacağını kendine has uslubuyle duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına atıfta bulunan Derici, X hesabından yaptığı paylaşımda, ''3 Şubat'ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bir halt yemediğimi, şu kız artık bir gün yüzü görsün be'' ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu soruşturmasında saç ve kan örneği alınan İrem Derici'nin test sonucu negatif çıkmıştı.