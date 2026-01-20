İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın''

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, her kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir süredir DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile aşk yaşayan Derici, evlilik yolunda ilk adımı atıyor.