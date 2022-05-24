İrem Derici ''Para işinden hiç anlamıyorum'' deyip mal varlığını açıkladı
Bursa'da sahne alan şarkıcı İrem Derici, sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Ünlü popçu, ''Para işinden hiçbir şey anlamıyorum'' diyerek mal varlığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile olaylı bir şekilde ayrılan popçu İrem Derici, Bursa’da özel bir etkinlikte sahne aldı.
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‘Yansın Geceler’ şarkısı ile sahnesine başlayan Derici, şarkı aralarında davetliler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.
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Derici; ‘Bu gece çok eğleneceğiz. Herkes çok şık görünüyor, nazar değmesin bu gece. Kimselere nazar değmesin." dedi.
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Derici "Çok güzel bir konser olsun, konuşuruz.’ diyerek “Affeder mi aşk bizi” şarkısını seslendirdi.
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