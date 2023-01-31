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İrem Derici sahne kıyafetiyle olay oldu

İrem Derici cuma akşamı Etiler’de bir mekanda sahne alırken giydiği kıyafetle olay oldu.

İrem Derici sahne kıyafetiyle olay oldu - Resim: 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcıİrem Derici yine gündem oldu.

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İrem Derici sahne kıyafetiyle olay oldu - Resim: 2

Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.

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İrem Derici sahne kıyafetiyle olay oldu - Resim: 3

Bu elbise,1997’de öldürülen dünyaca ünlü modacı Gianni Versace’nin 1992’de ilk kez görücüye çıkardığı elbisenin birebir aynısıydı.

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İrem Derici sahne kıyafetiyle olay oldu - Resim: 4

Açık arttırma sitelerinde 60 bin dolara kadar alıcı bulan bu vintage tasarımı geçen yıl Grammy’lerde Dua Lipa da giymişti.

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