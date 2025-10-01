  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İrem Derici şeytanın bacağını kırıp, bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor!

İrem Derici şeytanın bacağını kırıp, bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor

"Aradığım aşkmış" dediği ve kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu'yla olan birlikteliği sona erdiği iddia edilen İrem Derici şimdi Kunukcu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

İrem Derici şeytanın bacağını kırıp, bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Resim: 1

Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukcu ile ayrıldığı öne sürülmüştü.

1 / 13
İrem Derici şeytanın bacağını kırıp, bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Resim: 2

Bu ayrılık iddialarından kısa bir süre önce ise Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'nin Kunukçu ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı bile iddia edilmişti. 

2 / 13
İrem Derici şeytanın bacağını kırıp, bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Resim: 3

Ancak "bitti" denilen aşk meğer bitmemiş...

3 / 13
İrem Derici şeytanın bacağını kırıp, bombayı patlattı: 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Resim: 4

Yaklaşık 1 yıldır yakındır DJ Melih Kunukcu ile beraber olan İrem Derici, geçen aylarda sevgilisiyle ayrılma kararı almıştı.

4 / 13