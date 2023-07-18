İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'dan aşk dolu paylaşım

36 yaşındaki İrem Derici gerek özel hayatı ile gerekse iddialı tarzı ile sosyal medyanın en çok konuştuğu ünlüler arasında bulunuyor. Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.