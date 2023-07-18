İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'dan aşk dolu paylaşım
Bir süredir Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan'ın aşk dolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Derici, fotoğrafı "Sana tutulunca, silindi hafızam" notuyla paylaştı.
36 yaşındaki İrem Derici gerek özel hayatı ile gerekse iddialı tarzı ile sosyal medyanın en çok konuştuğu ünlüler arasında bulunuyor. Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan İrem Derici son paylaşımı ile yine beğeni topladı. Sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşk dolu bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici o poza "Sana tutulunca, silindi hafızam" notunu ekledi.
İrem Derici'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcının takipçileri, fotoğrafı çok beğendiklerini ve ikiliye mutluluklar dilediklerini dile getirdi.