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  4. İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah''

İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah''

"Çocuklara tahammül edemiyorum" dediği için eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı İrem Derici, "Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah!" diyerek yanıt verdi

İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah'' - Resim: 1

Sahne performansıyla ve cesur sahne kombinleriyle magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 

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İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah'' - Resim: 2

Ünlü şarkıcı, son olarak çocuklarla ilgili yaptığı "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok....

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İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah'' - Resim: 3

...Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu. 

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İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah'' - Resim: 4

Bu sözleri ile büyük tepki çeken Derici, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi. 

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