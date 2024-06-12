İrem Derici yine bildiğimiz gibi: ''Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah''
"Çocuklara tahammül edemiyorum" dediği için eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı İrem Derici, "Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah!" diyerek yanıt verdi
Sahne performansıyla ve cesur sahne kombinleriyle magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
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Ünlü şarkıcı, son olarak çocuklarla ilgili yaptığı "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok....
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...Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu.
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Bu sözleri ile büyük tepki çeken Derici, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi.
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