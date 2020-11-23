  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Kasım 2020 15:56

İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''İşsiz kalırsam silikonlarımı satacağım''

Şarkıcı İrem Derici, Youtube'da yayınlanan ''Sanane Cihanna?'' programına konuk oldu. Derici, ''İşsiz kalırsam göğüs silikonlarımı satacağım'' çıkışıyla olay oldu.

İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''İşsiz kalırsam silikonlarımı satacağım''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İrem Derici, dün yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

1/ 10
İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''İşsiz kalırsam silikonlarımı satacağım''

Yeni şarkıları piyasaya çıkar çıkmaz koronaya yakalanan ünlü şarkıcı, test sonucunun negatif çıkmasının ardından programlara konuk olmaya başladı.

2/ 10
İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''İşsiz kalırsam silikonlarımı satacağım''

Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı "Sanane Cihanna" adlı YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, programda adeta içini döktü.

3/ 10
İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''İşsiz kalırsam silikonlarımı satacağım''

Estetik soruları üzerine göğsünün silikonlu olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı esprili bir dille "Göğüslerime 4 bin euro verdim. İşsiz kalırsam onları satacağım. Alan olur herhalde. Britney Spears çiğnenmiş sakızını satıyor, onu alan var" dedi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM