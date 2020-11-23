İrem Derici yine yaptı yapacağını! ''İşsiz kalırsam silikonlarımı satacağım''
Şarkıcı İrem Derici, Youtube'da yayınlanan ''Sanane Cihanna?'' programına konuk oldu. Derici, ''İşsiz kalırsam göğüs silikonlarımı satacağım'' çıkışıyla olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İrem Derici, dün yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu duyurdu.
Yeni şarkıları piyasaya çıkar çıkmaz koronaya yakalanan ünlü şarkıcı, test sonucunun negatif çıkmasının ardından programlara konuk olmaya başladı.
Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı "Sanane Cihanna" adlı YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, programda adeta içini döktü.