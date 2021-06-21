İrem Derici'den aşı itirafı: Millete çatal yapışır bana sifon...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 'yan etki' belirtileri gösterip göstermediğine ilişkin çevrrsinden ve takipçilerinden gelen soruları ti'ye alarak cevap verdi. Yan etki olarak üzerinde daha fazla bir enerji hissettiğini söyleyen Derici, bu fazla enerjiden dolayı sifonu kırdığını söyledi. İşte Derici'nin sosyal medyayı güldüren o paylaşımı...