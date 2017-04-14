İrem Derici'den çok ilginç kampanya

Instagram hesabından '#kınayagerisayım ve #tektaş' etiketleriyle siz de kendi kınanızdan ve bekarlığa veda partilerinizden en eğlenceli kareleri paylaşın, en eğlenceli 5 kareye ellerimle sardığım 1 kilo dolmayı göndereceğim. Dolmaları sararken de video çekip paylaşacağım" çağrısında bulunan Derici'ye, hayranları hızla cevap veriyor. Birbirinden eğlenceli fotoğraflarını 'Tek Taş' şarkısı için düzenlenen bu kampanya kapsamında paylaşan hayranların katılımı sosyal medyada çığ gibi büyüyor.



