İrem Derici'den evlilik açıklaması: Evlenip, çoluk çoluğa karışmayı istemiyorum
İrem Derici, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sahne aldı. Konsere on binlerce kişi katıldı. Meslektaşı Cem Belevi ile olaylı bir şekilde ayrılan ve kendisini aldattığı iddiasıyla gündeme gelen Derici, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Cem Belevi'yi ihanet iddiasıyla terk eden İrem Derici, önceki gün Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış gecesinde sahneye çıktı.
Ünlü popçu, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Temmuz ayında 23 konsere çıkacağı hatırlatılan ve "Yoğun konser temposuna nasıl dayanıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Derici, "Yedi yaşındaki kız çocuğu gibiyim."
"Eve gidiyorum, yarım saat annemin koynunda yatıp, kokusunu içime çekiyorum. Onun gücüyle işime devam ediyorum’" yanıtını verdi.
Aşk hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan şarkıcı, kalbinin boş olduğunu belirterek, "Büyük konuşmak istemiyorum ama evlenip, çocuk çoluğa karışmayı istemiyorum. Tanıştın, aşık oldun, tanıdın, benim bunlara ayıracak vaktim yok" şeklinde konuştu. 'Dantel' şarkısıyla sahneye çıkan İrem Derici, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarını on binler eşliğinde söyleyen sivri dilli popçu, şarkı aralarında seyirciyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.