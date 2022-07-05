İrem Derici'den evlilik açıklaması: Evlenip, çoluk çoluğa karışmayı istemiyorum

Aşk hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan şarkıcı, kalbinin boş olduğunu belirterek, "Büyük konuşmak istemiyorum ama evlenip, çocuk çoluğa karışmayı istemiyorum. Tanıştın, aşık oldun, tanıdın, benim bunlara ayıracak vaktim yok" şeklinde konuştu. 'Dantel' şarkısıyla sahneye çıkan İrem Derici, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarını on binler eşliğinde söyleyen sivri dilli popçu, şarkı aralarında seyirciyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.