İrem Derici’den kafa karıştıran Cem Belevi hamlesi
Bodrum'da baş başa tatil yapan İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir etkinlikte iddialara cevap veren İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek haberleri yalanlamıştı.
Derici sözlerine, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım" diyerek devam etmişti.
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KAFA KARIŞTIRAN HAMLE Ancak ünlü şarkıcı iddiaları reddetse de yaptığı paylaşımlar ve yorumlar kafa karıştırmaya devam ediyor.
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Son olarak aşk söylentilerinin ardından İrem Derici'den dikkat çeken bir hamle geldi.
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Gelen "Ev hali" yorumuna "Misafirim var" yazan Derici, "Kim?" sorusuna da "3 harfli" cevabı vererek aşk iması yaptı.
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