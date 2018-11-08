İrem Derici'den kendisine ''saygısız'' diyen Demet Akalın'a cevap
Demet Akalın, konuk olduğu 2.Sayfa programında İrem Derici'yi sevmediğini ve saygısız bir insan olduğunu söyledi. İrem Derici'den bu sözlere yanıt gecikmedi.
Demet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini eylül ayında noktalamıştı. Demet Akalın boşanmanın ardından ilk kez 2. Sayfa programına konuk oldu. Akalın, bütün merak edilenleri canlı yayında anlattı.
Akalın, İrem Derici ile soruların üzerine," İrem Derici hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum kızı. Saygısız bir kız o. Kızla alakalı bir şey olunca geçiyorum. İlgi alanıma girmiyor" dedi.
Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni SAYGI kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey; 'dünyanın en saygılı kızı' olabilir maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet" notu düşerek Akalın'a cevap verdi.