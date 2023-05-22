İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'la iddialı pozlar
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile verdiği iddialı pozlarını paylaştı. İkilinin paylaşımlarına beğeni yağdı.
Şarkıcı İrem Derici, bir süredir Survivor yarışmasıyla adını duyuran Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor.
1 / 37
İlk günden beri İlişkilerini gizlemeyen çift, aşk pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
2 / 37
Son olarak birlikte objektiflerin karşısına geçen İrem Derici ve Atakan Işıktutan, iddialı pozlarıyla olay oldu. Derici'nin paylaşımı 160 binden fazla beğeni aldı.
3 / 37
İşte İrem Derici'nin paylaştığı o fotoğraflar...
4 / 37