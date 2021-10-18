İrem Derici'den takipçisine olay olan ''slikon'' yanıtı
Yaptığı iddialı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, bu defa seksi görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve çocukken Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyen Derici, "O zamanlar Mustafa bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. 'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi" açıklamasıyla gündem oldu.
1 / 11
Ünlü şarkıcı bu defa yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. "Yaz kafasından çıkamamışımdır" notuyla bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'nin sikilonları dikkatlerden kaçmadı.
2 / 11
Ünlü şarkıcıya takipçisinden gelen "Birinci sınıf silikon" yorumu dikkat çekti.
3 / 11
İrem Derici'nin bu yanıtı sonrasında güzel şarkıcının slikonsuz hali de merak konusu oldu.
4 / 11