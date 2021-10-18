İrem Derici'den takipçisine olay olan ''slikon'' yanıtı

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve çocukken Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyen Derici, "O zamanlar Mustafa bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. 'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi" açıklamasıyla gündem oldu.