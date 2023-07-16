İrem Derici'nin kalça dekoltesini gören ''kumaş yetmemiş'' dedi!

İddialı seçimleriyle dikkat çeken Derici'nin bu tarzı sosyal medyada gündem oldu. İrem Derici'nin arkası ve önü açık pantolonuna "Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek", "Merak etme aşkım pantolon giydim", "Çok kötü arkasını önünü unutmuş gibi" yorumları yapıldı.