İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında şaşırtan iddia
Seni Çok Bekledim'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.
Seni Çok Bekledim'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.
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İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ise iddiaları güçlendirdi.
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Öte yandan Helvacıoğlu'nun Özcan Deniz'i Instagram hesabında takip etmeyi bırakması da dikkatlerden kaçmadı.
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Bu gelişme sonrası Özcan Deniz de Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.
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