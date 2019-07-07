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  3. 07 Temmuz 2019 11:17

İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz !

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla nefes kesti.

İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz !

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi.

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İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz !

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu ,sosyal medya hesabı üzerinden bikinili pozunu paylaştı.

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İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz !

İrem Helvacıoğlu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı bikinili fotoğrafında kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

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İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz !

Bikinili pozunu gören takipçileri güzel oyuncuya "Dünyanın en güzel kadınısın" yorumları yağdırdı.

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