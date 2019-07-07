İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz !
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla nefes kesti.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu ,sosyal medya hesabı üzerinden bikinili pozunu paylaştı.
İrem Helvacıoğlu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı bikinili fotoğrafında kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.