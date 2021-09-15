İrem Helvacıoğlu'ndan yaz pozları
Son olarak ATV'nin "Baş Belası" dizisinde İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu yaz pozları paylaştı.
Son olarak ATV'nin "Baş Belası" dizisinde İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
1 / 9
Yakın zamanda sevgilisiyle ayrılan Helvacıoğlu soluğu tatilde aldı.
2 / 9
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçen günlerde uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile ayrıldığını itiraf etmişti. İrem Helvacıoğlu 3 yıldır birlikte olduğu Eser Alp ile ayrıldığını “Kalbim boş, ilişkim bitti” diye açıklamıştı.
3 / 9
İlişkisini sonlandıran Helvacıoğlu arkadaşlarıyla tatile gitti.
4 / 9