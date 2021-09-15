İrem Helvacıoğlu'ndan yaz pozları

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçen günlerde uzun süredir aşk yaşadığı Eser Alp ile ayrıldığını itiraf etmişti. İrem Helvacıoğlu 3 yıldır birlikte olduğu Eser Alp ile ayrıldığını “Kalbim boş, ilişkim bitti” diye açıklamıştı.