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  3. 06 Eylül 2018 09:38

İrem Sak fiziğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu İrem Sak, paylaştığı fotoğrafla göz kamaştırdı.

İrem Sak fiziğiyle büyüledi

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaki fiziğiyle göz kamaştırdı.

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İrem Sak fiziğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma İngilizce olarak, "Güzel ve 24 yaşında değil iken beni hala sevebilecek misin?" notunu yazdı.

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İrem Sak fiziğiyle büyüledi

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 9 Şubat 1986, Sivas doğumlu, Türk oyuncudur.

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İrem Sak fiziğiyle büyüledi

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

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