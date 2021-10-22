Irmak Ünal çocuklarıyla Endonezya'ya yerleşti

Posta'ya konuşan Irmak Ünal kararıyla ilgili olarak "Tek amacım kızım Kayla ve oğlum Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum." dedi.