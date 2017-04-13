İşini itiraf eden kadın kovuldu
Bosna Hersek'te sunuculuk yapan bir kadın seks işçisi olduğunu kabul edince kovuldu.
Bosna Hersek'te popüler Pink televizyonunda yayınlanan 'The Mighty Program' adlı programın sunuculuğunu yapan 26 yaşındaki ünlü reality şov yıldızı Senada Nurkiç, seks işçisi olduğunu kabul etmesinin ardından işini kaybetti.
Nurkiç, seks işçisi olarak çalıştığını söylemesinden bir ay sonra kanal yönetimi tarafından işten atıldı. İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, kanal yönetiminden bir kaynak, "Program eğlence amaçlı olup kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyeti olmasa da, kanal yönetimi programın yayınının durdurulması kararını aldı. Kararın nedeni izleyicilerden çok fazla şikayet gelmesi ve ulusal kanal olmamız" dedi.
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Yerel basın da çok sayıda kişinin Nurkiç'in müstehcen konuşmaları ve kaba davranışlarından şikayetçi olduğunu aktardı.