İşini itiraf eden kadın kovuldu

Nurkiç, seks işçisi olarak çalıştığını söylemesinden bir ay sonra kanal yönetimi tarafından işten atıldı. İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, kanal yönetiminden bir kaynak, "Program eğlence amaçlı olup kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyeti olmasa da, kanal yönetimi programın yayınının durdurulması kararını aldı. Kararın nedeni izleyicilerden çok fazla şikayet gelmesi ve ulusal kanal olmamız" dedi.

