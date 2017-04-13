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  3. 13 Nisan 2017 23:30

İşini itiraf eden kadın kovuldu

Bosna Hersek'te sunuculuk yapan bir kadın seks işçisi olduğunu kabul edince kovuldu.

İşini itiraf eden kadın kovuldu

Bosna Hersek'te popüler Pink televizyonunda yayınlanan 'The Mighty Program' adlı programın sunuculuğunu yapan 26 yaşındaki ünlü reality şov yıldızı Senada Nurkiç, seks işçisi olduğunu kabul etmesinin ardından işini kaybetti.
 

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İşini itiraf eden kadın kovuldu

Nurkiç, seks işçisi olarak çalıştığını söylemesinden bir ay sonra kanal yönetimi tarafından işten atıldı. İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, kanal yönetiminden bir kaynak, "Program eğlence amaçlı olup kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyeti olmasa da, kanal yönetimi programın yayınının durdurulması kararını aldı. Kararın nedeni izleyicilerden çok fazla şikayet gelmesi ve ulusal kanal olmamız" dedi.
 

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İşini itiraf eden kadın kovuldu

Cinsellik için romantizmi şart koşan seks robotu geliştirildi
Yerel basın da çok sayıda kişinin Nurkiç'in müstehcen konuşmaları ve kaba davranışlarından şikayetçi olduğunu aktardı.

 

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İşini itiraf eden kadın kovuldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Nurkiç de "Seks işçiliği benim diğer işim gibi. Bunda bir sorun görmüyorum. Vücudumu hayatta kalmak ve para karşılığında insanlara yardım etmek için satıyorum" dedi.
 

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