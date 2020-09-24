  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Eylül 2020 18:30

İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!

Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, evlilik kararı aldı. 26 yaşındaki Şaşmaz, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti.

İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!

Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, evlilik kararı aldı. 26 yaşındaki Şaşmaz, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti.

1/ 6
İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!

Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte sürpriz bir organizasyon düzenleyen İsmail Ege Şaşmaz, geceden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

2/ 6
İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!

Oyuncu, Hande Ünal ile birlikte yer aldığı kareleri "Evet' dedi" notuyla yayınladı.

3/ 6
İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!

Ünal ise bu karelerini "Sonsuza kadar 'Evet!" ifadeleriyle paylaştı. Takipçileri çiftin gönderilerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM