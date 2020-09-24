İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!
Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, evlilik kararı aldı. 26 yaşındaki Şaşmaz, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti.
Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, evlilik kararı aldı. 26 yaşındaki Şaşmaz, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti.
Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte sürpriz bir organizasyon düzenleyen İsmail Ege Şaşmaz, geceden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.