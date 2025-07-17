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  4. 5 yıl önce boşanmışlardı... Ünlü çiftten sürpriz aşk tatili...

İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki aşk tatilinde

Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki'nin ayrılık sonrası aşk tatili olay oldu...

İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki aşk tatilinde - Resim: 1

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla zaman zaman adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

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İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki aşk tatilinde - Resim: 2

Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ilişkilerine bir kez daha şans verdiler.

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İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki aşk tatilinde - Resim: 3

Şimdilerde kızları Yemin ile birlikte tatile çıkan ikili kalp emojili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki aşk tatilinde - Resim: 4

Ünlü çift Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da çıktıkları aşk tatilinden yayınladıkları fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

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