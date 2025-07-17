İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki aşk tatilinde
Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki'nin ayrılık sonrası aşk tatili olay oldu...
Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla zaman zaman adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.
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Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ilişkilerine bir kez daha şans verdiler.
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Şimdilerde kızları Yemin ile birlikte tatile çıkan ikili kalp emojili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Ünlü çift Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da çıktıkları aşk tatilinden yayınladıkları fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerlerine çekti.
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