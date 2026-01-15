Issız Adam'ın yakışıklısının yeni mesleği herkesi şaşırttı
Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Cemal Hünal, oyunculuktan kalan boş zamanlarını değerlendirdiği hobisi ile hayranlarını şaşırtmayı başardı.
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Issız Adam filmindeki rolüyle olay olan ünlü oyuncu Cemal Hünal bambaşka bir şekilde sevenlerinin karşısına çıktı.
El işlerine meraklılığı ile bilinen Hünal, demirci kıyafeti giymesinin ardından ateşin başına geçerek bıçak üretmeye başladı.
Usta oyuncu bu anları ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
