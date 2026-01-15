  1. Anasayfa
Issız Adam'ın yakışıklısının yeni mesleği herkesi şaşırttı

Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Cemal Hünal, oyunculuktan kalan boş zamanlarını değerlendirdiği hobisi ile hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Issız Adam'ın yakışıklısının yeni mesleği herkesi şaşırttı - Resim: 1
Issız Adam'ın yakışıklısının yeni mesleği herkesi şaşırttı - Resim: 2

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Issız Adam filmindeki rolüyle olay olan ünlü oyuncu Cemal Hünal bambaşka bir şekilde sevenlerinin karşısına çıktı.

Issız Adam'ın yakışıklısının yeni mesleği herkesi şaşırttı - Resim: 3

El işlerine meraklılığı ile bilinen Hünal, demirci kıyafeti giymesinin ardından ateşin başına geçerek bıçak üretmeye başladı.

Issız Adam'ın yakışıklısının yeni mesleği herkesi şaşırttı - Resim: 4

Usta oyuncu bu anları ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 

