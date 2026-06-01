İstanbul'a konser için gelmişti: Ünlü yayıncı canlı yayında dolandırıldı!
Tersane İstanbul'daki Travis Scott konseri sonrası Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a gitmek isteyen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, bindiği takside fena dolandırıldı. 10 dakikalık mesafe için 50 Euro'ya anlaşan turistin kredi kartından pos cihazıyla tam 7.300 TL (183 dolar) çekildi.
Dün gece Tersane İstanbul'da düzenlenen ve bilet fiyatlarının 50 bin lirayı aşmasına rağmen dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın sadece 20 dakika sahnede kalmasıyla hayal kırıklığı yaratan konser çıkışında Kasımpaşa'dan Beşiktaş'taki oteline dönmek için ticari taksiye binen ABD'li ünlü yayıncı Auger, taksici tarafından dolandırıldı.
50 Euro Diye Anlaştı, Kartından 7.300 Lira Çekildi
Otelinin ismini çevirdiği taksiciye gösteren ve kısa süreli bir pazarlığın ardından 10 dakikalık mesafe için 50 Euro (yaklaşık 2.680 TL) karşılığında anlaşan Auger, yolculuk sonunda pos cihazıyla ödeme yaptı. Ancak araçtan inip slip ve mobil bankacılık bildirimini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Anlaşılan tutarın çok üzerinde bir rakamın hesabından eksildiğini fark eden genç yayıncı, "7.300 lira... Ne kadar ettiğini tam bilmiyorum ama sanırım fena kazıklandım. Hesap makinesine 7.300 lira yazdı. Bu 183 dolar ediyor! Ne yaşandığını gerçekten anlamadım" diyerek isyan etti.
Canlı Yayında Gelen Vurgun Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
ABD'li gencin dolandırıldığını fark ettiği o anlar, kendi kanalında anbean canlı olarak yayınlanıyordu. Görüntülerin kısa sürede X (Twitter) ve Instagram gibi platformlarda yayılmasıyla sosyal medyada büyük bir infial koptu.