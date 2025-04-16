İstanbul'da kilometrelerce süren kovalamaca kazayla bitti

Esenyurt'ta Yunus polislerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği cip, 'Dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Avcılar'a kadar devam eden kovalamacada Yunus ekipleri, bir otomobile çarpan cipin camını kırarak şüpheliyi araçtan çıkardı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan şüpheli, gözaltına alındı.