İstanbul'da kilometrelerce süren kovalamaca kazayla bitti
İstanbul'da polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü Esenyurt'tan Avcılar'a kadar kaçtı, polisler aracın camlarını kırarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Esenyurt'ta Yunus polislerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği cip, 'Dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Avcılar'a kadar devam eden kovalamacada Yunus ekipleri, bir otomobile çarpan cipin camını kırarak şüpheliyi araçtan çıkardı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan şüpheli, gözaltına alındı.
Esenyurt'ta denetim yapan Yunus polisi timleri, durumundan şüphelendikleri cipi durdurmak istedi.
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ne kadar kaçan şüpheli, başka bir otomobil ile çarpıştı.
Aracın kaza yaparak durmasıyla birlikte, Yunus polisleri şüpheliyi yakalamak için aracın tekerleklerine ateş ederek, camlarını kırdı. Kaçtığı cipten çıkarılarak yere yatırılan şüpheli, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Kovalamaca sırasında 3 polis memurunun yaralandığı, tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.